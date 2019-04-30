В Орле собираются расселить бараки и застроить высотками угол Полесской и Лескова

В Орле продолжается программа развития застроенных территорий (РЗТ). Детали очередного проекта опубликовала группа ВК «Новостройки города Орла». Речь идет об участке площадью 11,5 тысяч кв.м. ограниченном улицами Полесской, Лескова и перулком Лескова. Уже объявлен открытый аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории. Начальная цена: 20038,42 руб. Шаг аукциона: 1000 руб. Заявки принимаются до 27.05.2019. Сам аукцион состоится 30.05.2019.

«В настоящее время на территории расположены шесть двухэтажных домов, признанных аварийными, подлежащих сносу. Три из них уже полностью расселены, ещё три (по 8 квартир в каждом) подлежат расселению в рамках программы РЗТ за счёт застройщика. По условиям договора расселение надлежит осуществить в течение двух лет с даты подписания договора. В обязанности застройщика также входит подготовка проекта планировки и межевания территории. В соответствии с федеральным законодательством участок для строительства будет передан застройщику только после расселения и сноса всех аварийных домов, расположенных в границах территории, подлежащей развитию», — пишет ведущий группы «Новостройки Орла».

При этом интересная деталь — правилами землепользования и застройки этот участок отнесен к особой подзоне перспективной застройки многоэтажными жилыми домами до 18 этажей. Максимальный процент застройки: 35%. Еще один немаловажный нюанс — часть территории (ориентировочно 1805 м²) попадает в защитную зону объекта культурного наследия — Здания бывшей губернской больницы XIX века. Это здание расположено по адресу — бульвар Победы, 10.

«Текущий аукцион – это далеко не первая попытка реализации программы РЗТ на данной территории. Несколько попыток привлечь застройщиков предпринималось с 2013 года. Все они не увенчались успехом из-за крайне невыгодных экономических условий договора. Теперь объём расселения значительно снизился, а начальная цена договора исчисляется уже не миллионами, тысячами рублей. Это даёт основания надеяться на успех в поиске инвестора. По мнению некоторых сотрудников городской администрации, за этот участок будет настоящая «драка». Скоро узнаем, так ли это» — резюмирует автор поста.