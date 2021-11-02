2 ноября 2021



В Орле сократилось число троллейбусов на линии

В связи с сокращением выпуска троллейбусов на неопределенный срок, меняется их график движения. Группа «Общественный транспорт Орла он-лайн» опубликовала расписание утренних и вечерних рейсов. За прочей информацией можно обратиться в ТТП по телефону: 8-(4862) 20-13-79

Троллейбус №1 «Санаторий «Лесной» — Автовокзал»
От ДЕПО в сторону Автовокзала: 5:10, 5:44
Санаторий «Лесной» 6:15, 6:55, 7:35, 8:15, 8:55…далее интервал 40 минут…18:55, 19:35, 20:10, 20:47, 21:29, 22:00, 22:35
Автовокзал 5:56, 6:33, 7:13, 7:53, 8:33…далее интервал 40 минут…19:10, 19:50, 20:30, 21:06, 21:44, 22:22, 22:55 до депо, 23:25 до депо

Троллейбус №4 «Автовокзал — Семашко»
Автовокзал 6:00, 6:20, 6:39, 6:55, 7:15, 7:35, 7:55, 8:14. 8:33, 8:50…далее интервал 18 минут…19:00, 19:19, 19:38, 19:58, 20:15, 20:34, 20:50, 21:05, 21:25, 21:42, 22:00, 22:20, 22:35, 22:50 до депо
Семашко 5:50, 6:10, 6:30, 6:49, 7:05, 7:25, 7:45, 8:05, 8:24, 8:40, 9:00 …далее интервал 18 минут…19:10, 19:29, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:15, 21:32, 21:50, 22:10, 22:25, 22:45 до депо через Октябрьскую, 23:00 до депо через Октябрьскую

Троллейбус №6 «Автовокзал — Горького»
Автовокзал 5:50, 6:10, 6:30, 6:55, 7:07, 7:20, 7:34, 7:47, 8:00, 8:12, 8:25, 8:38, 8:50, 9:02…далее интервал 12 минут…19:08, 19:29, 19:50, 20:10, 20:50, 20:30, 21:10, 21:30, 21:49, 22:05, 22:25, 22:45 до депо
Горького 6:00, 6:20, 6:35, 6:50, 7:02, 7:15, 7:27, 7:39, 7:51, 8:05, 8:18, 8:30, 8:42, 8:55..далее интервал 12 минут…18:58, 19:18, 19:48, 20:00, 20:20, 20:48, 21:00, 21:20, 21:45, 21:59, 22:18, 22:40 до депо через Гуртьева, 22:53 до депо через Гуртьева

Троллейбус №8 «пер. Южный — Госуниверситет»
пер. Южный 5:30 (от «Текмаша»), 5:55, 6:40, 7:25, 8:10, 8:55…далее интервал 45 минут…19:30, 20:15, 21:00, 21:44, 22:20, 23:05 до депо
Госуниверситет 6:00, 6:45, 7:30, 8:15…далее интервал 45 минут…18:47, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:00 до депо

 

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Опубликовано 02 Ноя 2021 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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