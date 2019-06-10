В Орле состоится первенство города по мини-футболу

К участию в турнире приглашаются трудовые коллективы. Старт соревнований — 17 июня, регистрация команд-участниц завершается 14 июня.

Заявки на участие в открытом первенстве города Орла по мини-футболу среди трудовых коллективов принимаются на электронную почту fks57@yandex.ru, а также по телефону-факсу: 8 (4862) 43-26-45.

Соревнования начнутся 17 июня на базе Городского спортивно-оздоровительного центра (г. Орёл, ул. Маринченко, 9б).

Организатор первенства — управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, информирует пресс-служба администрации г. Орла.