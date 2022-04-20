В Орле состоится первое судебное заседание о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей фашистами в 1941-1945 годах

22 апреля 2022 г. в Орловском областном суде состоится первое судебное заседание по рассмотрению заявления прокурора Орловской области о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.

Заявление направлено прокурором Орловской области по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в интересах Российской Федерации, а также родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

К рассмотрению заявления будут привлечены заинтересованные лица, среди которых узники фашистских концлагерей, родственники мирных граждан, расстрелянных нацистами, останки которых обнаружены в одном из массовых захоронений времен Великой Отечественной войны.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин примет личное участие в рассмотрении заявления судом, рассмотрение заявления находится на его личном контроле, информирует прокуратура области.