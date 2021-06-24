В Орле состоится праздничный концерт ко Дню молодежи (6+)

Праздничный концерт к Дню молодежи России в рамках проекта “ЭТНОЛЕТО” пройдет в городском парке.

27 июня 2021 года в Орловском городском парке культуры и отдыха в 15.00 состоится праздничная программа «ШАГ В ЭТНОПРОСТРАНСТВО» в рамках проекта «Этнолето» с участием волонтеров — любителей народных песен, танцев, музыки.

Проект реализуется НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» совместно с БУКОО «Орловский областной центр народного творчества».

В творческих коллаборациях примут участие межнациональный ансамбль танца «Дикий Кавказ», хореографический ансамбль «Арт-стиль», Орловский русский народный хор им. А. Крепких и др. Приглашенным гостем станет Ольга Чибисова – актриса театра для детей и молодежи «Свободное пространство».