24 июня 2021



В Орле состоится праздничный концерт ко Дню молодежи (6+)

Праздничный концерт к Дню молодежи России в рамках проекта “ЭТНОЛЕТО” пройдет в городском парке.

27 июня 2021 года в Орловском городском парке культуры и отдыха в 15.00 состоится праздничная программа «ШАГ В ЭТНОПРОСТРАНСТВО» в рамках проекта «Этнолето» с участием волонтеров — любителей народных песен, танцев, музыки.
Проект реализуется НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» совместно с БУКОО «Орловский областной центр народного творчества».
В творческих коллаборациях примут участие межнациональный ансамбль танца «Дикий Кавказ», хореографический ансамбль «Арт-стиль», Орловский русский народный хор им. А. Крепких и др. Приглашенным гостем станет Ольга Чибисова – актриса театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

 

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Опубликовано 24 Июн 2021 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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