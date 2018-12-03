В Орле состоится презентация 14-го выпуска альманаха «Орёл литературный» (12+)

7 декабря в 15.00 в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина состоится презентация 14-го выпуска альманаха «Орёл литературный» (12+).

Четырнадцатый выпуск альманаха посвящён 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева и содержит литературоведческие работы, произведения современных писателей. Проиллюстрирован альманах работами орловских художников, информирует пресс-служба библиотеки.