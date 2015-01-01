В Орле состоится встреча со студентами в знаменитом формате TED

В пятницу, 7 апреля в Орле состоится уже вторая студенческая конференция UNIVERSITY TALKS, — сообщили «Орловской среде» организаторы акции. Молодежная конференция соберет неординарных личностей, которые расскажут о своих успехах в знаменитом формате TED (лекции TED по самым разным направлениям имеют миллионы просмотров на сервисе «Ютуб»). Придя на конференцию все желающие смогут не только услышать истории талантливых ребят, но и почерпнуть что-то новое и полезное для себя из совершенно разных областей, познакомиться с активными и целеустремленными людьми, а также просто хорошо провести время.

Двери конференции будут открыты для всех желающих, будь то студенты, энтузиасты или просто жители и гости города, пришедшие обменяться идеями, мнениями и просто прекрасно пообщаться. Необходимо лишь пройти регистрацию на сайте, чтобы забронировать места в зале.

Как сообщили организаторы, Александр Воронин объяснит на собственном примере, как мысли влияют на наши убеждения и способны привести к цели. София Курбатова поможет найти подход к любому собеседнику. Никита Комашко расскажет о роли поэзии в своей жизни и о том, как музыка способна влиять на наше состояние. Мария Горина научит превращать мечты в цели. Олег Сивачев расскажет о том, как история одного поколения повлияла на жизнь другого, и что с этим делать. А Александр Дубняков поведает свою философию жизни.

Конференция пройдет 7 апреля в 16 часов в ОГУ имени И.С. Тургенева, в актовом зале в корпусе №16 на улице Московской, 77.