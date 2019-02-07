7 февраля 2019



В Орле состоялась командно-штабная тренировка по подготовке к весеннему половодью

7 февраля на территории МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» состоялась проверка готовности сил и средств городского звена областной территориальной подсистемы РСЧС к весеннему паводку.

Проверку проводили начальник Главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков, мэр города Василий Новиков, глава администрации Орла Александр Муромский и его заместители.

В тренировке приняли участие 19 организаций, в том числе МПП ВКХ «Орелводоканал», ПАО «Квадра», АО «Газпром газораспределение Орел», ПАО «Ростелеком», подразделения ГУ МЧС России по Орловской области, воинская часть 03013, впервые в смотре были задействованы детские поликлиники и другие учреждения. Всего они представили более 20 единиц техники, 110 человек личного состава, которые в случае весеннего паводка будут ликвидировать его последствия, эвакуировать людей из зоны подтопления, обеспечивать продовольствием.

Как отметил начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов,  на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая состоялась сегодня утром, при уровне воды 8,66 м, по сценарию 2003 года, в зону подтопления попадут 33 улицы (список), на которых находятся 269 домов, более 1 600 человек. Если события будут развиваться по сценарию 1970 года, когда уровень воды поднялся более чем на 10 м, то в зоне подтопления окажутся 58 улиц, то есть 609 домов, более 18 тысяч человек.

Как отметили Новиков и Муромский, замечания, выявленные в ходе смотра, касаются оснащения личного состава — недостаточное количество элементарных вещей, начиная с резиновых сапог и заканчивая плавательными средствами.

Власти готовятся к наихудшему сценарию паводка. Уровень снежного покрова более чем в два раза превышает многолетние показатели.

По информации администрации г. Орла

 

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Опубликовано 07 Фев 2019 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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