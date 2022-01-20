В Орле сотни многодетных семей и иных льготников не обеспечены земельными участками. Возбуждено уголовное дело

В Орловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшей нарушение прав многодетных семей и иных льготников.

Прокуратура Советского района г. Орла провела проверку исполнения законодательства при распоряжении муниципальными земельными участками.

Установлено, что в г. Орле на учете состоит более 900 граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, среди которых 765 – многодетные семьи, 16 детей-инвалидов и другие.

Должностными лицами администрации г. Орла не принимаются надлежащие меры по эффективному использованию муниципальной земли и реализации полномочий по предоставлению льготной категории граждан земельных участков.

Так, в 2021 г. только 19 граждан были обеспечены земельными участками.

При этом в муниципальной собственности имеется свободный земельный участок, который длительное время не используется. Имеется земельный участок, ранее переданный в аренду по договору, срок которого истек 6 лет назад. Однако меры к изъятию земли, взысканию арендных платежей и пени органами местного самоуправления не принимаются, причиненный бюджету ущерб составляет более 4,2 млн рублей.

Кроме того, при наличии граждан, нуждающихся в обеспечении земельными участками, с 2019 по 2020 гг. управлением муниципального имущества г. Орла отчуждено 393 земельных участка. При этом ряд из них реализован по цене ниже кадастровой стоимости, что привело к недопоступлению в бюджет г. Орла более 23 млн рублей.

Имеются факты предоставления многодетным семьям земельных участков, не отвечающих установленным законом требованиям: без надлежащей инфраструктуры и коммуникаций, в труднодоступных местах.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, информирует пресс-служба ведомства.