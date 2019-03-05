5 марта 2019



В Орле сотрудник полиции попался на взятке

Следственными органами СК РФ по Орловской области по материалам УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, 4 марта 2019 года подозреваемый получил от местного жителя взятку 35 тысяч рублей за совершение незаконных действий. А именно: за подготовку заключения эксперта, в котором оговаривалось отразить недостоверные сведения об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается — сообщили в пресс-службе СК РФ.

UPD: Как добавили в пресс-службе УМВД, в результате проведенной служебной  проверки упомянутый сотрудник  уволен из органов внутренних дел. Также он понесет ответственность в  соответствии с действующим законодательством.  Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

 

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Опубликовано 05 Мар 2019 в 17:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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