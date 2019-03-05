В Орле сотрудник полиции попался на взятке

Следственными органами СК РФ по Орловской области по материалам УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, 4 марта 2019 года подозреваемый получил от местного жителя взятку 35 тысяч рублей за совершение незаконных действий. А именно: за подготовку заключения эксперта, в котором оговаривалось отразить недостоверные сведения об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается — сообщили в пресс-службе СК РФ.

UPD: Как добавили в пресс-службе УМВД, в результате проведенной служебной проверки упомянутый сотрудник уволен из органов внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.