6 апреля 2020



В Орле сотрудника ГИБДД уличили в мелком взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отделения № 3 МРЭО ГИБДД УМВД России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По данным следствия, 2 апреля 2020 года подозреваемый, находясь в служебном помещении, получил от гражданина взятку в сумме 1700 рублей за постановку на учет транспортного средства.

Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УМВД, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Апр 2020 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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