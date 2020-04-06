В Орле сотрудника ГИБДД уличили в мелком взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отделения № 3 МРЭО ГИБДД УМВД России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По данным следствия, 2 апреля 2020 года подозреваемый, находясь в служебном помещении, получил от гражданина взятку в сумме 1700 рублей за постановку на учет транспортного средства.

Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УМВД, информирует СУ СК по Орловской области.