В Орле сотрудники ГИБДД дарят женщинам-водителям цветы и открытки

Сотрудники Госавтоинспекции вышли на улицы города, чтобы поздравить женщин-водителей с Международным женским днем, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

Полицейские останавливают женщин-водителей и дарят им цветы и открытки.

В рамках традиционной акции «Цветы для автоледи» сотрудники по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Орлу также напомнили женщинам-водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия дисциплинируют водителей больше, чем штрафы за правонарушения.

Мероприятия в рамках всероссийской акции МВД России «Восьмое марта в каждый дом» продолжаются.