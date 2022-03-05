5 марта 2022



В Орле сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с 8 марта

В Орловском регионе продолжается акция «8 марта в каждый дом». Приятный сюрприз для автолюбительниц организовали полицейские и представители группы компаний F-Media.

Представители различных подразделений полиции поздравляют жительниц региона с наступающим Международным женским днем.

Традиционно к этой акции присоединились и сотрудники УГИБДД регионального УМВД. Полицейские и представители «Дорожного радио» вышли на улицы города Орла. Автоинспекторы останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, и вместо привычной проверки документов вручали им цветы и подарки. Не остались без внимания и женщины-пешеходы.

По информации пресс-службы регионального УМВД.

 

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Опубликовано 05 Мар 2022 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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