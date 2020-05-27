В Орле сотрудники МЧС провели дезинфекцию автовокзала
Вчера сотрудники регионального ГУ МЧС провели дезинфекцию автовокзала в Орле в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Дезинфекция автовокзала проводилась силами сотрудников группы специальной обработки службы радиационной и химической защиты Специализированной пожарно-спасательной части.
Личный состав СПСЧ в средствах индивидуальной защиты при помощи специальных обеззараживающих средств произвел санитарную обработку здания, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей, перил, мест общего пользования, мест посадки и высадки пассажиров. Общая площадь обработки составила более 9500 квадратных метров.
Работы по санитарной обработке объектов на территории Орловской области продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.