27 мая 2020



В Орле сотрудники МЧС провели дезинфекцию автовокзала

Вчера сотрудники регионального ГУ МЧС провели дезинфекцию автовокзала в Орле в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Дезинфекция автовокзала проводилась силами сотрудников группы специальной обработки службы радиационной и химической защиты Специализированной пожарно-спасательной части.

Личный состав СПСЧ в средствах индивидуальной защиты при помощи специальных обеззараживающих средств произвел санитарную обработку здания, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей, перил, мест общего пользования, мест посадки и высадки пассажиров. Общая площадь обработки составила более 9500 квадратных метров.

Работы по санитарной обработке объектов на территории Орловской области продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

 

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Опубликовано 27 мая 2020 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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