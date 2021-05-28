28 мая 2021



В Орле создадут единый на весь регион диспетчерский центр “скорой помощи”

На создание единого регионального диспетчерского центра скорой помощи из областного бюджета выделят 8,4 млн рублей. Соответствующие документы уже подписаны. Единый диспетчерский центр будет создан на базе уже существующей «Станции скорой медицинской помощи» с подключением всех отделений (подстанций) государственных медицинских организаций области.

Финансовые средства будут направлены на проведение текущего ремонта помещения диспетчерского центра Станции скорой медицинской помощи в городе Орле, а также на приобретение мебели и оборудования. Создание Единого диспетчерского центра позволит централизовать и автоматизировать прием вызовов скорой медицинской помощи и передачу их для исполнения выездным бригадам. В итоге пациенты должны попадать в медорганизации гораздо оперативнее.

 

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Опубликовано 28 мая 2021 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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