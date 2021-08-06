В Орле создадут инклюзивный пляж

До 31 августа городу передадут призовое оборудование для организации комплексного адаптированного пляжа стоимостью около 1 млн рублей. Это настил, пляжные кресла-коляски, шезлонги с противопролежневыми матрасами, пляжные матрасы для использования на суше и воде, зонты с утяжелителями, шатер и другое специализированное оборудование. Его планируется установить к началу нового пляжного сезона, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Орел принял участие в конкурсе, организованном КРОО инвалидов «Ковчег». Представители организации посещали наш город в рамках экспедиции мобильного доступного пляжа по городам России с целью выбрать самый достойный город. Тогда КРОО инвалидов «Ковчег» посетила еще 7 городов, которые также стали участниками конкурса. Итоги конкурса были подведены 1 августа. Орел смог опередить конкурентов по всем критериям оценки. Соперниками нашей областной столицы были: Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.