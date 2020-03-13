В Орле создадут МКУ «Жилищное управление»

Глава горадминистрации Александр Муромский подписал постановление о создании муниципального казённого учреждения «Жилищное управление города Орла». Основной целью МКУ «Жилищное управление» станет деятельность, направленная на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области жилищных отношений. Прежде эту работу исполняли отдел капитального ремонта и расселения многоквартирных домов и жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта (УГХиТ) администрации города Орла.

Предельная штатная численность работников МКУ «Жилищное управление» установлена в количестве 31 единицы. Учредителем назначено УГХиТ. В настоящий момент УГХиТ готовит проект устава МКУ «Жилищное управление», а управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла — распоряжение о назначении на должность директора структурного подразделения.

Создание МКУ «Жилищное управление» — это один из проектов, который муниципалитет реализует в рамках программы «Эффективный регион» совместно с государственной корпорацией (ГК) «Росатом», — рассказали в пресс-службе городской администрации.