10 апреля 2019



В Орле создадут несколько познавательных квестов

Резиденты туристского кластера Орловской области создадут несколько познавательных квестов. Предполагается, что продукт будет востребован теми, кто интересуется историей Орла, литературой или военной темой, интересными местами Орловщины. Идея создания квестов на базе мобильного приложения возникла в 2016 году, когда стартовал проект «Забытые истории Орловского края. Герои и События». В нем использовался новый подход к подаче познавательных материалов, что позволило создать привлекательный продукт для туристов и местных жителей.

Самым первым был опубликован квест «Забытый и потерянный Орел», благодаря которому можно увидеть, как выглядел город Орел 100 лет назад. В год 200-летнего юбилея Ивана Сергеевича Тургенева совместно с Орловским объединенным музеем И. С. Тургенева был создан квест «По тургеневским местам города Орла». Чуть позже была разработана мобильная экскурсия. Разработчиками придумана форма квестов, когда физические предметы выступают в роли предмета-загадки, а ответы и маршрут подсказывает мобильное приложение — раскрыли секрет в пресс-службе областного правительста. Открытые к продаже и бесплатные квесты сейчас размещены на официальном туристском портале visit-orel.ru в разделе «Экскурсии и туры». Разработчики также обещают запуск новых познавательных квестов.

 

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Опубликовано 10 Апр 2019 в 17:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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