В Орле создали аудиогид по тургеневским местам

В год празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева специалистами библиотеки имени А.С. Пушкина на платформе izi.TRAVEL создан аудиогид, посвященный писателю-орловцу. В Орле множество мест, связанных с именем И.С. Тургенева. С Орлом он был связан всей корневой системой своего творчества, орловские мотивы пронизывали всю личную и творческую жизнь Тургенева от рождения до последнего приезда на родину в 1881 году. Орловские мотивы легли в основу четырех из шести романов Ивана Сергеевича: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Новь» — и нескольких повестей. Прототипами героев многих произведений послужили орловские знакомые и родственники писателя. Наш город и сегодня живет памятью о прославившем его земляке.

Библиотекари предлагают совершить экскурсию по литературным местам, связанным с именем великого писателя. Вас ждет рассказ об усадьбе Тургеневых в городе Орле, о Борисоглебском соборе, где крестили будущего писателя, о набережной «Тургеневский бережок», о ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», о гостинице «Иордан», о реликвиях, которые бережно хранятся в литературном музее И.С.Тургенева.

Если вы прогуляетесь дальше по улице Тургенева, то узнаете о школе, носящей имя нашего великого земляка. У всех на слуху драматический театр им. И.С. Тургенева и университет, которому совсем недавно присвоено имя прославленного писателя. Но не все знают, что одна из старейших библиотек города и шахматно-шашечный клуб носят имя И.С. Тургенева. Загружайте в свое мобильное устройство приложение и слушайте историю тургеневских мест.

Кстати, на платформе izi.TRAVEL уже существуют аудиогиды «Путешествие в Орел. Историческая ретроспектива», «Имя Пушкина на карте города», «Орел Леонида Андреева», «По бунинским местам», «Зеленые уголки нашего города». Скачав в свой мобильный телефон специальное приложение, любой желающий может прогуляться по городу и послушать истории о достопримечательностях в тех местах, где они располагаются.