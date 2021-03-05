В Орле спасли человека, провалившегося под лед вслед за своей собакой

Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных и очевидцев в городе Орле из реки Оки был спасен мужчина. Вечером минувшего дня, около половины восьмого, житель города Орла отправился на прогулку со своей собакой в районе железнодорожного моста через реку Оку. Внимание животного приковали утки, и как это часто бывает, увлекшаяся собака выбежала на лед реки. Надо отметить, что наблюдавшиеся в течение последней недели «температурные качели» сказались ледовой обстановке: он успел значительно подтаять, а на солнце и при положительных температурах потерял прочность. Лед провалился под собакой и под человеком, поспешившим ей на помощь.

Как только тревожное сообщение поступило в службу спасения, незамедлительно к месту было направлено отделение 3 пожарно-спасательной части, спасатели областной поисково-спасательной службы и медики. Ближе всего к месту происшествия оказались сотрудники ПСЧ-3. Однако, учитывая, местоположение, а это берег реки, куда невозможно проехать на транспорте, пожарные проследовали остаток пути пешком. Здесь они увидели, что на помощь мужчине пришли работники РЖД, охраняющие мост: услышав крики, они бросились ему помогать. В их распоряжении был спасательный круг с веревкой, который они и бросили мужчине. Так они смогли удерживать мужчину на поверхности воды.

Пожарные, как можно ближе подошли к провалившемуся, соблюдая дистанцию, чтобы и самим не оказаться в воде. Оценив обстановку, начальник караула ПСЧ-3 лейтенант внутренней службы Алексей Гончаров принял решение дальше самостоятельно выдвинуться на помощь мужчине.

– Я взял на себя такую ответственность, потому что понимал, что лед непрочный и подвергать опасности своих ребят я не могу. Взяв веревку и спасательный круг, я пошел. Чем ближе подходил к мужчине, тем сильнее трескался лед. Остаток пути пришлось преодолеть ползком, – пояснил Алексей.

Алексея страховали его коллеги Дмитрий Волк, Андрей Полячков и Юрий Гавричев.

Лёд пружинил и норовил разломаться, над ним было уже сантиметров 10-15 ледяной воды. Первой Алексей Гончаров вытащил из полыньи собаку. Мужчину вытащить оказалось гораздо сложнее: он зацепился за кромку льда.

– В какой-то момент лед начал проваливаться и я понял, что именно сейчас надо постараться вытянуть человека из воды, – вспоминает Алексей Гончаров.

Алексей изо всех сил схватил мужчину и вытащил его на лед. Коллеги Гончарова с помощью веревки начали их оттаскивать от полыньи.

После этого мужчину нужно было доставить в теплое помещение. Охранники моста предложили свою сторожку. С большим трудом всем удалось подняться на вершину склона в тепло, так как на спасенном и пожарном была мокрая одежда и боевка. Здесь пожарные и спасатели оказали мужчине первую помощь, а затем передали медикам, которые доставили его в лечебное учреждение.

Провалившемуся под лёд орловцу повезло, что неподалеку оказались очевидцы, и профессиональная помощь прибыла быстро и оперативно.