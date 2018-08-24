В Орле спешно начали ремонт моста Дружбы народов

В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста Дружбы с 27 августа 2018 года до 31 декабря 2019 года по нему будет ограничено движение транспортных средств, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Движение будет организовано на половине проезжей части по одной полосе в противоположных направлениях с установкой ограждения места работ и соответствующих дорожных знаков.

Между тем, массу вопросов у общественных активистов, жителей и депутатов горсовета вызывает этот контракт. Подробно о ситуации наше издание писало в номере №28 (521) от 22 августа 2018 г. в статье «Мосты ведут в офшоры?»

Интересным вышло обсуждение проблемы на заседании профильного комитета горсовета. Депутат Сергей Елесин по просьбе коллеги Евгения Косогова попросил внести тему со строительством моста в основную повестку. Однако, другие члены комитета по строительству отклонили это предложение. Председатель комитета Владимир Строев отметил, что «это полномочия горадминистрации, вот пусть городские власти с мостом и разбираются».

Между тем, как пояснил Сергей Елесин, изначально на мосту висела табличка, что его планируется ремонтировать за счет средств «ПЛАТОНа». То есть без участия регионального бюджета. В итоге на капремонт пошли деньги областного дорожного фонда. И эта метаморфоза заслуживает особого внимания. Но члены комитета дружно отказались обсуждать эти и другие темные места в истории с капремонтом моста Дружбы народов. Впрочем, депутаты имеют право вынести вопрос на основную сессию горсовета непосредственно при утверждении повестки. Правда, здесь есть есть один существенный нюанс. Сами же народные избранники неоднократно заявляли о необходимости проработки внеочередных вопросов на профильных комитетах перед вынесением их на сессию. Вопрос о мосте Дружбы на комитете обсуждать отказались. Очередная сессия состоится в четверг 30 августа.

Добавим, что система «Платон» все же выделила часть средств на ремонт моста Дружбы. В рамках софинансирования из федерального бюджета за счет средств от системы «Платон» на реконструкцию моста было выделено более 45 млн. рублей (согласно Распоряжению Правительства РФ от 18 июля 2016 года №1526-р), — пояснили в пресс-службе государственной системы «Платон». Также в Орловской области софинансирование получили мост через р. Зуша в Мценске (45 млн. рублей) и мост через реку Сосна в Ливнах (39 млн. рублей).