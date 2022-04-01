В Орле спилят 700 деревьев

В 2022 году городскими властями планируется снести 700 и опилить (то есть кронировать) 2 529 деревьев. Вместо них появятся 644 дерева – преимущественно это липы и остролистные клёны, – и 3 108 кустарников, образующих живую изгородь. Как рассказали в пресс-службе горадмиинстрации, вырубили уже порядка 280 деревьев – в основном вдоль улиц, которые в этом году будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Порубки утилизируются МУП «Зеленстрой» в котле-утилизаторе древесных остатков.

По заверению пресс-службы, снос деревьев осуществляется согласно разрешениям, выданным теруправлениями при районах Орла. Причинами могут послужить сухостойность, аварийность или болезнь, а также несоответствие требованиям строительных норм и правил.