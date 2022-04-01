1 апреля 2022



В Орле спилят 700 деревьев

В 2022 году городскими властями планируется снести 700 и опилить (то есть кронировать) 2 529 деревьев. Вместо них появятся 644 дерева – преимущественно это липы и остролистные клёны, – и 3 108 кустарников, образующих живую изгородь. Как рассказали в пресс-службе горадмиинстрации, вырубили уже порядка 280 деревьев – в основном вдоль улиц, которые в этом году будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Порубки утилизируются МУП «Зеленстрой» в котле-утилизаторе древесных остатков.

По заверению пресс-службы, снос деревьев осуществляется согласно разрешениям, выданным теруправлениями при районах Орла. Причинами могут послужить сухостойность, аварийность или болезнь, а также несоответствие требованиям строительных норм и правил.

 

В начале марта в Орловскую область должна поступить новая дорожная техника
Музей Тургенева в Спасском-Лутовиново не успевают доделать к юбилею
В Орле продолжается дезинфекция улиц
Опубликовано 01 Апр 2022 в 17:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"