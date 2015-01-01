В Орле стало больше индивидуальных предпринимателей

Все больше орловцев решаются на открытие собственного бизнеса. Так, например, по данным ИФНС, с начала года зарегистрирован еще 751 предприниматель, что на 106 бизнесменов больше чем в прошлом году. Всего в Орле на учете состоит 8 581 индивидуальный предприниматель.

ФНС России для облегчения выбора налогообложения в сфере предпринимательской деятельности создали «новичкам» ряд онлайн-сервисов, позволяющих не только подобрать оптимальный вид налогообложения, но и сразу рассчитать сумму налога к уплате. Кроме того, на официальном сайте ФНС появилась возможность рассчитать сумму страховых и медицинских взносов. Сервис позволит быстро рассчитать сумму к уплате, а также укажет необходимые реквизиты.

Наряду с этим для предпринимателей доступен сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», который позволяет запрашивать необходимую информацию, получать справки, выписки, акты сверок и многое другое не посещая налоговую инспекцию.

 

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Опубликовано 19 Июн 2018 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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