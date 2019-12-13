В Орле стало сложнее торговать “левыми” шубами

В России запущен пилотный проект по обязательной маркировке изделий из натурального меха. Для маркировки меховых изделий используются специальные контрольные идентификационные знаки (КиЗ) — устройства с микрочипом, где хранится информация о наименовании товара; виде меха; стране-изготовителе; производителе; торговой марки; продавце; номере декларации соответствия.

Сначала действия запрета сотрудниками Роспотребнадзора проведено 42 проверки в отношении торговце мехами. Выявлено 182 шубы и прочих изделий без маркировки. Это составило 7% от общего количества проинспектированной продукции (2657ед.). По решению суда 19 индивидуальных предпринимателя привлечены к административной ответственности на общую сумму 95 тысяч рублей. У них было конфисковано 163 единицы меховой продукции на сумму более 3,5 миллионов рублей — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кстати, маркировке подлежат предметы одежды из натурального меха (норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов меха). К предметам изделий из меха, подлежащих маркировкой КИЗ, не относятся перчатки, рукавицы с натуральным мехом, головные уборы или их части, спортивная одежда, обувь с натуральным мехом, игрушки, игры и спортивный инвентарь, а также воротники, отвороты, манжеты, оторочка карманов, где мех выполняет функцию отделки.

Для меховых изделий, произведенных на территории Российской Федерации — КИЗ зеленого цвета. Импортные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации, маркируются КИЗ красного цвета. При маркировке товаров КИЗ используются следующие способы и порядок их нанесения на товар: вшивной, клеевой и накладной (навесной). Нарушать целостность КИЗ, отсоединять его товара, а также повторно наносить на другой товар запрещено. Для получения информации об изделии может быть использован любой QR-считыватель, установленный на мобильное устройство. Также проверить легальность маркированного товара можно с помощью сервиса Федеральной налоговой службой России можно путем ввода номера контрольного (идентификационного) знака (марки) в разделе «Система маркировки изделий из меха».

Если вы обнаружили немаркированные меховые изделия — обращайтесь в Роспотребнадзор: г. Орел, Наугорское шоссе, д.2, E-mail: uprav@57.rospotrebnadzor.ru или звоните по телефонам: 8 4862 41 52 52; 8 4862 41 62 67.