В Орле станет еще больше трехзначных маршруток

С 11 декабря по городу запускают еще один трехзначный маршрут — от Болховского микрорайона до Вятского Посада Маршрутка №444 будет ходить ежедневно с 7 часов утра с интервалом около 20 минут, — сообщает «Орел-Регион». Новый маршрут согласован с областным департаментом транспорта — указывает издание.

Между тем, Орёл уже не первый год совершенно безуспешно пытается бороться с трехзначными маршрутками. Дело в том, что по большей части трехзначные маршруты дублируют уже существующую в городе сеть. Иногда они отличаются лишь тем, что имеют с каждого конца на одну остановку больше. В выходит одна дополнительная остановка в Орловский район. Это как раз случай нового 444-го маршрута.

Впрочем, проблема не только в дублировании маршрутов. Проблема еще и в том, что график движения трехзначных ПАЗиков и ГАЗелей никак не увязан с графиком движения двухзначных автобусов. В погоне за прибылью трехзначные отбирают пассажиров у муниципального транспорта. Областные власти публично обещали сократить число остановок трехзначных маршрутов, но дальше обещаний дело не пошло. Тесные орловские улицы так и остались забиты маршрутками, хотя после реформы «отцы города» обещали развивать именно вместительные автобусы, троллейбусы и трамваи. По факту только в этом году с улиц Орла пропал троллейбус №8. во многом из-за засилия трехзначных маршрутов муниципальное ПАТП-1 оказалось в банкротстве. А число трехзначных маршруток, которыми распоряжается область, все растет и растет.