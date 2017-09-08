В Орле станет еще больше трехзначных маршруток

С 11 декабря по городу запускают еще один трехзначный маршрут — от Болховского микрорайона до Вятского Посада Маршрутка №444 будет ходить ежедневно с 7 часов утра с интервалом около 20 минут, — сообщает «Орел-Регион».  Новый маршрут согласован с областным департаментом транспорта — указывает издание.

Между тем, Орёл уже не первый год совершенно безуспешно пытается бороться с трехзначными маршрутками. Дело в том, что по большей части трехзначные маршруты дублируют уже существующую в городе сеть. Иногда они отличаются лишь тем, что имеют с каждого конца на одну остановку больше. В выходит одна дополнительная остановка в Орловский район. Это как раз случай нового 444-го маршрута.

Впрочем, проблема не только в дублировании маршрутов. Проблема еще и в том, что график движения трехзначных ПАЗиков и ГАЗелей никак не увязан с графиком движения двухзначных автобусов. В погоне за прибылью трехзначные отбирают пассажиров у муниципального транспорта. Областные власти публично обещали сократить число остановок трехзначных маршрутов, но дальше обещаний дело не пошло. Тесные орловские улицы так и остались забиты маршрутками, хотя после реформы «отцы города» обещали развивать именно вместительные автобусы, троллейбусы и трамваи. По факту только в этом году с улиц Орла пропал троллейбус №8. во многом из-за засилия трехзначных маршрутов муниципальное ПАТП-1 оказалось в банкротстве. А число трехзначных маршруток, которыми распоряжается область, все растет и растет.

 

Губернатор ответит
На орловской городской свалке нашли побочный продукт производства токсичного пентоксида ванадия
В Орловской области в течение недели заблудились 12 грибников
Опубликовано 08 Дек 2017 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"