В Орле стартовал конкурс для литераторов

20 сентября в Орле стартовал областной литературный конкурс для молодёжи «На тысячу вёрст кругом Россия…», посвящённый 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева.

Организаторами конкурса выступают управление культуры и архивного дела Орловской области, БУКОО «Орловский Дом литераторов», Орловская областная организация Союза писателей России.

Авторы в возрасте от 16 до 30 лет могут представить на суд жюри, в которое входят профессиональные писатели, работы в двух номинациях:

«Проза»: одно прозаическое произведение в жанре рассказа или новеллы либо эссе, объёмом до 10 000 знаков, продолжающее лучшие традиции русской прозы.

«Поэзия»: три стихотворения общим объёмом не более 64 строк, продолжающее лучшие русские классические поэтические традиции.

Рукописи принимаются на конкурс до 1 декабря 2017 года в Орловском Доме литераторов (302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 1) или по электронной почте: pisatel@orel.ru

Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, и III места в каждой номинации, будут награждены дипломами и памятными подарками. Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей в декабре 2017 года.

C положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Орловского Дома литераторов: www.orelpisatel.ru

 

 

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Опубликовано 21 Сен 2017 в 11:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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