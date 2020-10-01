В Орле стартовал осенний призыв

1 октября в Орле стартовала осенняя призывная кампания.

Как сообщает администрация г. Орла, несмотря на действующие ограничения в связи с коронавирусом, осенний призыв будет проходить в традиционные сроки — до 31 декабря.

Как заявил военный комиссар города Орла Владимир Алёхин, созданы запасы медицинских масок, бактерицидных ламп и дезинфицирующих средств. На входе все граждане проходят бесконтактную термометрию при строгом соблюдении социальной дистанции, получают индивидуальные средства защиты.

В первую очередь на комиссию вызывают граждан, которые гарантировано будут призываться в войска. Каждый новобранец перед отправкой пройдет экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции.