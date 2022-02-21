В Орле стартовала акция «Безопасное жильё»

Профилактическая акция «Безопасное жильё», направленная на предотвращение пожаров, продлится с 21 февраля по 27 марта.

В эти дни сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области, управления по безопасности администрации Орла, добровольные пожарные дружины регулярно проводят обходы домовладений и организаций. Населению напоминают о мерах пожарной безопасности в быту. Особое внимание уделяется неблагополучным семьям, одиноким и престарелым людям, а также тем, кто ведёт асоциальный образ жизни.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает: ценой несоблюдения правил пожарной безопасности могут стать не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. Поэтому важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

отопительные и другие электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых и теплоизолирующих подставках;

не допускайте включения в сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно – оно может загореться;

не оставляйте детей без присмотра;

курите в строго отведенных местах;

своевременно ремонтируйте печи;

очистите дымоходы от сажи;

заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;

на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист;

не допускайте перекала отопительной печи;

не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями;

не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это может привести к взрыву;

не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящимися печами;

не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина бензина в доступных для детей местах.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма немедленно звоните по телефонам «01», «101» и «112». Будьте предельно осторожны.