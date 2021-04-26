В Орле стартовала акция «Поздравь ветерана, живущего рядом» (12+)

Любой желающий, следуя зову сердца, может поблагодарить советских воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, детей войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма и передать скромное письмо-треугольник с теплыми словами в адрес родного, знакомого или просто живущего рядом ветерана.

Участники акции смогут получить письмо по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 23, 2 этаж, с 9.00 до 18.00 до 7 мая включительно (кроме выходных дней).

При получении маска и одноразовые перчатки обязательны.

Организатор акции — администрация города Орла.