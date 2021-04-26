26 апреля 2021



В Орле стартовала акция «Поздравь ветерана, живущего рядом» (12+)

Любой желающий, следуя зову сердца, может поблагодарить советских воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, детей войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма и передать скромное письмо-треугольник с теплыми словами в адрес родного, знакомого или просто живущего рядом ветерана.

Участники акции смогут получить письмо по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 23, 2 этаж, с 9.00 до 18.00 до 7 мая включительно (кроме выходных дней).

При получении маска и одноразовые перчатки обязательны.

Организатор акции — администрация города Орла.

 

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Опубликовано 26 Апр 2021 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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