13 мая 2019



В Орле стартовала традиционная акция «Стоп ВИЧ / СПИД» (16+)

IV Всероссийская акция «Стоп ВИЧ / СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа, проводится с 13 по 19 мая.

В рамках акции в учреждениях среднего профессионального и высшего образования Орловской области, а также в трудовых коллективах пройдут добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию. Участие в программе бесплатное, без отрыва от рабочего или учебного места.

Кроме того, в Едином Консультационном центре Роспотребнадзора, управлении Роспотребнадзора по Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» организованы «горячие линии» по вопросам ВИЧ-инфицирования. Специалисты расскажут о путях заражения, методах защиты от заболевания, способах определения своего ВИЧ-статуса, особенностях деторождения у инфицированной женщины и т. д.

«Горячая линия» Единого Консультационного центра Роспотребнадзора работает круглосуточно по телефону 8 800 555 49 43. В будние дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) доступны также следующие номера:

  • отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 42-37-75, 8 (486 2) 41-53-11;
  • эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 8 (486 2) 77-06-89;
  • территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны 8 (486 77) 2-07-33, 8 (486 77) 7-13-34;
  • территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске 8 (486 46) 4-15-39, 8 (486 46), 8 (486 46) 4-03-90, 8 (486 46) 2-08-39;
  • территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы 8 (486 43) 2-15-98;
  • территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье 8 (486 76) 2-47-27, 8 (486 76) 2-39-49;
  • Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 8 (486 2) 75-02-76.

Международный день памяти жертв СПИДа отмечается в третье воскресенье мая.

 

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Опубликовано 13 мая 2019 в 17:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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