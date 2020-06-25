В Орле стартовало голосование за поправки в Конституцию РФ

С сегодняшнего дня, 25 июня, и по 1 июля (включительно) граждане России смогут сделать свой выбор относительно поправок в Конституцию РФ.

Узнать, где находится участок для голосования, можно

на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России в разделе «Цифровые сервисы»;

в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы»;

по бесплатному многоканальному номеру Информационно-справочного центра ЦИК России — 8 800 200 00 20.

Напомним, у жителей Орловской области есть возможность заявить о желании проголосовать вне помещения для голосования, то есть на дому. Заявления принимаются до 1 июля в участковых избирательных комиссиях как лично, так и по телефону, а также через волонтёров в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00, 1 июля – до 17.00, информирует администрация города Орла.