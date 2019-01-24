В Орле стартует турнир по боксу (12+)

С 24 по 26 января в спорткомплексе ТМК «ГРИНН (г. Орел, ул. Кромское шоссе, 4) пройдет XХII турнир по боксу памяти тренера Н.А. Плахова (12+), информирует администрация Орла.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из сборных команд городов Курска, Липецка, Москвы, Карачева, Железногорска, Воронежа, Мурманска, Орла и Орловской области.

Торжественное открытие соревнований состоится 24 января 2019 года в 17.00 часов. Затем соревнования пройдут по следующему расписанию:

24 января 2019 года в 17.30 часов;

25 января 2019 года в 12.00 часов;

26 января 2019 года в 11.00 часов.