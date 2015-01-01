В Орле стартует отборочный этап конкурса «Тургеневская девушка 2017»

Отборочный этап VI областного конкурса интеллекта и творчества «Тургеневская девушка 2017» пройдет 9 апреля в 10 часов в концертном зале областного центра народного творчества по адресу (пер. Карачевский д.6), сообщает Орловский областной центр народного творчества.

Конкурсантки, жительницы Орловской области от 16 до 22 лет, продемонстрируют знания классической литературы, способности и умения в самых разных сферах искусства: музыкального, поэтического, хореографического и драматического.

В составе жюри конкурса художественный руководитель Орловского областного центра народного творчества Сергей Федорин, актриса муниципального театр им. М.М. Бахтина «Русский стиль» Анна Аленчева, старший научный сотрудник государственного литературного музея Ивана Тургенева Антон Бушунов.

На отборочном этапе жюри выберет десять участниц, которые предстанут перед зрителями 23 апреля на финальном литературном балу.

 

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Опубликовано 03 Апр 2017 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

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