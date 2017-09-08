В Орле стартует второй архитектурный фестиваль

В течение трех дней с 27 по 29 сентября люди разных специальностей из разных сфер деятельности смогут обменяться взглядами на развитие города, его градостроительные перспективы, архитектуру и общественные пространства. В программе фестиваля масса мероприятий, как для профессионального сообщества, так и для широкой публики. Предусмотрена отдельная и очень разнообразная программа для детей, — всю афишу можно скачать на сайте «Открытый Орел».

В этом году орловцев ждут встречи с настоящими звездами отечественной урбанистики — вице-президентом Союза архитекторов России Дмитрием Наринским и членом правления Союза архитекторов России Алексеем Комовым. В программе фестиваля — ярмарка недвижимости, ярмарка мастеров, работа тематических дискуссионных площадок, круглых столов, семинаров, выставок по различным направлениям, лекции и мастер-классы от ведущих специалистов, работа детского кластера (мастер-классы от «Школы юного архитектора»). Все площадки будут работать по адресу: ул. Московская, 77.

 

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Опубликовано 26 Сен 2017 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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