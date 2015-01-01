В Орле стартует XVII городской фестиваль «Не стареют душой ветераны»

Как пояснили в управлении культуры администрации города Орла, фестиваль проводится в целях поддержки самодеятельного творчества сложившихся художественных коллективов ветеранов войны и труда, отдельных исполнителей, выявления самобытных талантов среди людей пожилого возраста.

В этом году фестиваль посвящен 110-й годовщине со дня рождения композитора Василия Петровича Соловьева-Седого.

Фестиваль пройдет в областном центре с 16 января по 9 мая в пять этапов. С 16 января по 1 февраля будет осуществляться прием заявок. 17 февраля в Областном Дворце культуры профсоюзов состоится церемония открытия фестиваля. В течение двух месяцев, с 17 февраля по 14 апреля, будет проходить основной этап — отборочный тур с просмотром конкурсных программ. Итоги конкурса подведут 28 апреля, в этот же день в областном Дворце культуры профсоюзов будет организован творческий вечер «Играй, мой баян», посвященный 110-й годовщине со дня рождения В.П. Соловьева-Седого. Завершит фестиваль гала-концерт победителей 9 мая в Детском парке.

 

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Опубликовано 11 Янв 2017 в 14:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 28

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