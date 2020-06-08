В Орле стая бродячих собак напала на девушку

Следственные органы СК России по Орловской области инициировали доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении стаи бродячих собак в Северном районе города Орла на местную жительницу.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц, не принявших действенных мер по отлову бродячих животных на территории Северного района города Орла.