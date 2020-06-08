8 июня 2020



В Орле стая бродячих собак напала на девушку

Следственные органы СК России по Орловской области инициировали доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении стаи бродячих собак в Северном районе города Орла на местную жительницу.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц, не принявших действенных мер по отлову бродячих животных на территории Северного района города Орла.

 

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Опубликовано 08 Июн 2020 в 14:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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