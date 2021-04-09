В Орле стая бродячих собак напала на женщину

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения прав жительницы города Орла.

9 апреля 2021г. в сообществе одной из социальных сетей размещена информация о том, что на площади Поликарпова в Железнодорожном районе города Орла на женщину напала стая бродячих собак. Женщина получила телесные повреждения.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы изъятия бродячих и бездомных животных с территории населенных пунктов.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК по Орловской области.