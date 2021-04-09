9 апреля 2021



В Орле стая бродячих собак напала на женщину

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения прав жительницы города Орла.

9 апреля 2021г. в сообществе одной из социальных сетей размещена информация о том, что на площади Поликарпова в Железнодорожном районе города Орла на женщину напала стая  бродячих собак. Женщина получила телесные повреждения.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы  изъятия бродячих и бездомных животных с территории населенных пунктов.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК по Орловской области.

 

Ущерб от реализации контрафактной продукции в Орловской области превысил 3 млн. рублей
В Орле появится жилой комплекс «Московский парк»
Жильцам пострадавших от пожара квартир в доме на Герцена пообещали выплатить компенсации
Опубликовано 09 Апр 2021 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"