26 апреля 2021



В Орле судебные приставы принудительно взыскали с алиментщика более 740 тыс. рублей

Судебные приставы принудительно взыскали с нерадивого отца более 740 тысяч рублей алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Исполнительное производство о взыскании с 32-летнего орловчанина алиментных платежей в размере ¼ части от всех видов доходов находилось на принудительном исполнении в Железнодорожном отделении судебных приставов г. Орла УФССП России по Орловской области.

Чтобы побудить мужчину к оплате задолженности, судебный пристав-исполнитель принял комплекс мер по принудительному исполнению решения суда. В том числе, наложил арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника, а также составил в отношении него протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

За совершение административного правонарушения суд назначил гражданину наказание в виде 50 часов обязательных работ. В результате проверки исполнения решения суда было установлено, что должник к работе не приступал. Тогда в отношении мужчины были приняты меры, направленные к его привлечению к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ.

Результатом принятия своевременного комплекса мер принудительного исполнения явилось погашение задолженности в полном объеме, информирует пресс-служба УФССП по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Апр 2021 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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