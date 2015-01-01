В Орле светофоры для слабовидящих то включают, то выключают

В Орле рассмотрят возможность опять включить светофоры со звуковым сигналом для слабовидящих пешеходов. По городу светофоры, которые начинают пищать, когда включается зеленый свет, установлены на 6 перекрестках — сообщили на рабочем совещании в городской администрации.

При этом жители рядом расположенных домов засыпали горадминистрацию жалобами, так как светофоры невозможно переводить в режим дневной/ночной работы. Либо они пищат круглосуточно, либо молчат также 24 часа в сутки. В качестве решения проблемы сити-менеджер Андрей Усиков поручил провести беседы с жильцами, чтобы они перестали жаловаться на писк по ночам. Что характерно, вариант поиска устройств, которые можно было бы настроить на режим работы в дневное/ночное время на совещании даже не рассматривался. Легко предположить, что когда на всех 6 перекрестках запищат светофоры, город опять вернется к теме отключения звуковых сигналов по многочисленным жалобам жильцов — ведь летом многие открывают окна и форточки на всю ночь.

 

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Опубликовано 11 Апр 2017 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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