В Орле светофоры для слабовидящих то включают, то выключают

В Орле рассмотрят возможность опять включить светофоры со звуковым сигналом для слабовидящих пешеходов. По городу светофоры, которые начинают пищать, когда включается зеленый свет, установлены на 6 перекрестках — сообщили на рабочем совещании в городской администрации.

При этом жители рядом расположенных домов засыпали горадминистрацию жалобами, так как светофоры невозможно переводить в режим дневной/ночной работы. Либо они пищат круглосуточно, либо молчат также 24 часа в сутки. В качестве решения проблемы сити-менеджер Андрей Усиков поручил провести беседы с жильцами, чтобы они перестали жаловаться на писк по ночам. Что характерно, вариант поиска устройств, которые можно было бы настроить на режим работы в дневное/ночное время на совещании даже не рассматривался. Легко предположить, что когда на всех 6 перекрестках запищат светофоры, город опять вернется к теме отключения звуковых сигналов по многочисленным жалобам жильцов — ведь летом многие открывают окна и форточки на всю ночь.