30 июля 2021



В Орле тестируют мусоровозы, которые смогут мыть контейнеры

В Орел показали возможности мусоровозов Orakci 12 с функцией дезинфекции и мойки контейнеров. Экипаж прошел маршрут по Советскому району нашего города. Вывезено более 6 тонн отходов, а также на пункт обработки отправлено порядка 80 контейнеров. Испытание по обработке проведены не только с новыми пластиковыми контейнерами, но и с уже давно используемыми металлическими. Результат – чистые и продезинфицированные баки для отходов.

«Этот автомобиль интересен тем, что он может одновременно собирать и спрессовывать мусор, а также мыть и обрабатывать мусорные баки всех размеров как изнутри, так и снаружи, — рассказал главный инженер УК «Зеленая роща» Роман Субботин.

 

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Опубликовано 30 Июл 2021 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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