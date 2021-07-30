В Орле тестируют мусоровозы, которые смогут мыть контейнеры

В Орел показали возможности мусоровозов Orakci 12 с функцией дезинфекции и мойки контейнеров. Экипаж прошел маршрут по Советскому району нашего города. Вывезено более 6 тонн отходов, а также на пункт обработки отправлено порядка 80 контейнеров. Испытание по обработке проведены не только с новыми пластиковыми контейнерами, но и с уже давно используемыми металлическими. Результат – чистые и продезинфицированные баки для отходов.

«Этот автомобиль интересен тем, что он может одновременно собирать и спрессовывать мусор, а также мыть и обрабатывать мусорные баки всех размеров как изнутри, так и снаружи, — рассказал главный инженер УК «Зеленая роща» Роман Субботин.