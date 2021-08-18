18 августа 2021



В Орле тестируют новые мусоровозы

В «Зеленой роще» прошел тест-драйв новой спецтехники. Машины из серии СМ производят механизированный сбор, прессование и транспортировку твердых коммунальных и бытовых отходов к местам утилизации. В основе построения смоленского мусоровоза лежат зарубежные технологии, материалы и комплектующие, которые существенно по качественным и эксплуатационным показателям превышают аналоги.

Сегодня современный мусоровоз СМ-8 из этой серии продемонстрировал свои характеристики в реальных условиях нашего города. Автомобиль тестировался на маршруте с многоэтажной и частной застройкой. За 2 рейса мусоровозом было вывезено 12520 тонн отходов. Мусоровоз имеет объем кузова 8 м3. Мощная прессующая плита (коэффициент прессования 1:7), как и все узлы, подверженные повышенным нагрузкам, сделаны из высокопрочной стали HARDOX, а цикл прессования составляет всего 22 секунды, что экономит время.

Оценка в целом складывается из нескольких критериев — надежность и проходимость, экономичность и долговечность, маневренность и удобство обслуживания. «Для регоператора важно подобрать максимально функциональную технику, отвечающую целому ряду требований. И мы используем каждую возможность, чтобы испытать мусоровозы в деле и выбрать оптимальные машины для конкретного города и района» отметил главный инженер УК «Зеленая роща» Роман Субботин.

Этот мусоровоз заслужил высокую оценку также за отличные ходовые качества и работоспособность. Отдельный плюс – при хорошей вместимости бункера машина компактна по внешним габаритам. Заслужили одобрения не только технические параметры и безотказная работа основных узлов, но и детали, такие как скорость разгрузки бункера и комфортные условия для работы экипажа.

 

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Опубликовано 18 Авг 2021 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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