9 декабря 2020



В Орле торговали творогом, произведенным мутантами. И это не шутка

В конце ноября 2020 года сотрудники Россельхознадзора отработали полученную информацию о несоответствии творога требованиям технических регламентов. Предприятие ООО «Торговый Дом» поставляло творог в торговую сеть здорового питания на территории Московской области и города Москвы. Также продукция продавалась и в нашей области. 25 ноября и 27 ноября были отобраны пробы молочной продукции ООО «Торговый Дом» в гипермаркете в Орле. В пробе творога 5%, отобранной на производстве, была обнаружена микробная трансглутаминаза (о ней мы расскажем подробнее чуть ниже).

На сегодняшний день управлением Россельхознадзора в отношении производителя молочной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, ООО «Торговый Дом» выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск творога с массовой долей жира 5% и 9%. А также производство получило требование о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, возникшего при производстве и выпуске в обращение продукции, не соответствующей техническим регламентам.

Теперь про мТГ или микробную трансглутаминазу. Это фермент, модифицирующий структуру белков, производимый с использованием мутантных микроорганизмов.
В соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», ферментные препараты для производства продуктов переработки молока должны обладать активностью и специфичностью, необходимыми для конкретного технологического процесса, и соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза. мТГ не включена в перечень ферментных препаратов, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции. Соответственно, её применение запрещено и нелегально. Кроме того, в соответствии с ч. 12 ст. 7 ТР ТС 029/2012 в готовой пищевой продукции активность использованных в качестве технологических вспомогательных средств ферментов вообще не должна обнаруживаться, — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

 

С чего начинается браконьер
Руководитель следственного управления Анатолий Щуров провел личный прием граждан в с. Севрюково
В Орле валидаторы в общественном транспорте оборудуют чековыми лентами
Опубликовано 09 Дек 2020 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"