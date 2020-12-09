В Орле торговали творогом, произведенным мутантами. И это не шутка

В конце ноября 2020 года сотрудники Россельхознадзора отработали полученную информацию о несоответствии творога требованиям технических регламентов. Предприятие ООО «Торговый Дом» поставляло творог в торговую сеть здорового питания на территории Московской области и города Москвы. Также продукция продавалась и в нашей области. 25 ноября и 27 ноября были отобраны пробы молочной продукции ООО «Торговый Дом» в гипермаркете в Орле. В пробе творога 5%, отобранной на производстве, была обнаружена микробная трансглутаминаза (о ней мы расскажем подробнее чуть ниже).

На сегодняшний день управлением Россельхознадзора в отношении производителя молочной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, ООО «Торговый Дом» выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск творога с массовой долей жира 5% и 9%. А также производство получило требование о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, возникшего при производстве и выпуске в обращение продукции, не соответствующей техническим регламентам.

Теперь про мТГ или микробную трансглутаминазу. Это фермент, модифицирующий структуру белков, производимый с использованием мутантных микроорганизмов.

В соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», ферментные препараты для производства продуктов переработки молока должны обладать активностью и специфичностью, необходимыми для конкретного технологического процесса, и соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза. мТГ не включена в перечень ферментных препаратов, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции. Соответственно, её применение запрещено и нелегально. Кроме того, в соответствии с ч. 12 ст. 7 ТР ТС 029/2012 в готовой пищевой продукции активность использованных в качестве технологических вспомогательных средств ферментов вообще не должна обнаруживаться, — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.