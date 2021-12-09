В Орле транспортные полицейские изъяли у наркокурьера почти 1300 граммов синтетического наркотика

В Орле транспортные полицейские изъяли у 26-летнего наркокурьера почти 1300 граммов синтетического наркотика. В рюкзаке злоумышленника обнаружили два свертка с мефедроном и N-метилэфедроном.

При личном досмотре в рюкзаке мужчины обнаружили два больших свертка с веществом белого цвета. Исследование показало, что содержимое одного пакета является наркотическим средством, производным N-метилэфедрона, массой почти 300 граммов, в другом свертке содержится почти килограмм мефедрона.

Мужчина пояснил, что приобрел наркотические средства бесконтактным способом через тайник-закладку и планировал перепродать. Однако не успел разместить «синтетику» по адресам, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

В рамках расследования установлено, что злоумышленник на регулярной основе занимается распространением наркотических средств через Интернет. В ходе осмотра квартиры фигуранта транспортные полицейские обнаружили и изъяли еще один большой пакет с веществом белого цвета и маленькие пакеты с замками зип-лок, предназначенные для расфасовки разовых доз. Со слов гражданина, данное вещество является синтетическим наркотиком. Сверток направлен на исследование.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Орел.