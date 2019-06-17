В Орле трехлетний малыш выпал из окна. Его отец под следствием

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, 14 июня 2019 года подозреваемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения со своим сыном 2016 г.р., не принял должных мер по контролю за ребенком, в результате чего малыш забрался на подоконник и выпал из окна комнаты с высоты третьего этажа. С полученной травмой в крайне тяжелом состоянии мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.