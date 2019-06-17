17 июня 2019



В Орле трехлетний малыш выпал из окна. Его отец под следствием

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, 14 июня 2019 года подозреваемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения со своим  сыном 2016 г.р., не принял должных мер по контролю за ребенком, в результате чего малыш забрался на подоконник и выпал из окна комнаты с высоты третьего этажа. С полученной травмой в крайне тяжелом состоянии мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение,  где ему продолжают оказывать  необходимую помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 17 Июн 2019 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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