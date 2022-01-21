В Орле третий день ищут пропавшего подростка

В Орле 19 января пропал 18-летний Иван Замуруев. Ситуацию осложняет то, что он может нуждаться в медицинской помощи. Как сообщили в группе “Лиза Алерт”, приметы пропавшего: рост: 182 см; телосложение: худощавое; волосы: темно-русые: глаза: карие. Был одет: серо-черная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, коричневая вязаная шапка, черные кроссовки. Посмотрите на фото, возможно вы видели этого человека. Сообщите поисковикам, где и когда вы встречали этого парня — ваша помощь может оказаться решающей!

UPD: В «Лиза Алерт» сообщили подробности поисковой операции. Заявка на поиск Замуруева Ивана Григорьевича поступила 20.01.2022 в 04:57.

Штаб развернули в этот же день в 18.00, но до этого момента проделали немалый объем работы: собрали первичную информацию и получили необходимые сведения, прозвонили больницы, опубликовали посты в социальных сетях, распространили информацию по учреждениям и организациям, автономными группами провели оклейку и опрос.

На данный момент выполнено 32 задачи. Пешими группами пройдено почти 300 километров. Напечатано и расклеено по городу более 800 ориентировок. Осмотрены береговые линии в черте города, а также дворы, гаражные участки, заброшенные здания. Опрошены сотрудники магазинов и аптек в районе проживания без вести пропавшего.

В поиске задействован 51 человек из Орла – сотрудники полиции и МЧС, родственники и знакомые Ивана Замуруева. На помощь нашим поисковикам уже прибыли 9 человек из Курска и Железногорска.

Поисковики расширили границы операции и передали информацию в Тульский и Московский регионы, где уже распространяется информация о пропавшем, прозваниваются медицинские учреждения и ЛОВД данных областей.