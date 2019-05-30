В Орле тридцать человек вышли на покос травы

Покос травы в Орле осуществляют два подрядчика — МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и МУП «Зеленстрой». За прошедшую неделю МУП «Спецавтобаза» скосило 192 тыс. кв. м травы, МУП «Зеленстрой» — 176 тыс. кв. м.

Покосом занимается по 16 человек от каждого предприятия. В администрации Орла отмечают, что этого количества косарей недостаточно.

К покосу травы привлекают не только предприятия, но и хозяйствующие субъекты, которые, согласно городским правилам благоустройства, обязаны содержать прилегающую территорию, информирует администрация г. Орла.