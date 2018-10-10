В Орле троллейбус врезался в людей на остановке. Возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП, произошедшим 9 октября на улице Полесской в городе Орле с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, в результате ДТП трое человек погибли, среди них несовершеннолетняя девушка, двое пострадавших с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города Орла.

Вчера на месте происшествия работали следователи и криминалисты регионального подразделения СК России. В автотранспортном предприятии изъята необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус. Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.