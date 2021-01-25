25 января 2021



В Орле троллейбусы №1 и №8 продолжат работать после перекрытия Красного моста

Как сообщает администрация города Орла, троллейбус №1 «Автовокзал — санаторий «Лесной» будет осуществлять движение через Тургеневский и Герценский мосты, а троллейбус №8 «пер. Южный — Наугорское шоссе» — по ул. Приборостроительной через Герценский мост.

Для удобства жителей Орла совместно с Центром управления регионом (ЦУР Орловской области) подготовлена визуализация схем движения всего общественного транспорта, в том числе троллейбусов, с 1 февраля 2021 года.

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте администрации города Орла https://www.orel-adm.ru в разделе «Транспорт».

 

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Опубликовано 25 Янв 2021 в 14:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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