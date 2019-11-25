25 ноября 2019



В Орле у молодого человека изъяли 83 свертка с наркотическими веществами

В Орле сотрудники полиции установили гражданина, причастного к хранению наркотических средств.

Полицейские изъяли порядка 20 граммов синтетического наркотика и около 10 граммов марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, личность злоумышленника, причастного к наркопреступлению, установили сотрудники ОКОН УМВД России по г.Орлу в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий.

При личном досмотре гражданина 1992 года рождения полицейские обнаружили и изъяли 83 свертка с веществами, предположительно наркотическими. Как показало исследование, он хранил порядка 20 граммов синтетического наркотического средства и около 10 граммов марихуаны.

В отношении данного гражданина следственным отделом ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2019 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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