В Орле у молодого человека изъяли 83 свертка с наркотическими веществами

В Орле сотрудники полиции установили гражданина, причастного к хранению наркотических средств.

Полицейские изъяли порядка 20 граммов синтетического наркотика и около 10 граммов марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, личность злоумышленника, причастного к наркопреступлению, установили сотрудники ОКОН УМВД России по г.Орлу в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий.

При личном досмотре гражданина 1992 года рождения полицейские обнаружили и изъяли 83 свертка с веществами, предположительно наркотическими. Как показало исследование, он хранил порядка 20 граммов синтетического наркотического средства и около 10 граммов марихуаны.

В отношении данного гражданина следственным отделом ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.