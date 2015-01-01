В Орле у пассажира поезда изъяли наркотики

Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина. При личном досмотре в присутствии понятых в карманах его одежды был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета. Внутри пакета был прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Проведенное экспертами исследование показало, что в пакете производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 0,40 грамм. Со слов молодого человека наркотическое средство он обнаружил под деревом, возле автомобильной эстакады гаражного кооператива на улице Ливенской. Наркотики он якобы решил оставить себе для личного употребления без цели сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. За незаконное приобретение и хранения наркотиков в значительном размере ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо серьезный штраф.