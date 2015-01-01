В Орле у пассажира поезда изъяли наркотики

Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан мужчина. При личном досмотре в присутствии понятых в карманах его одежды был обнаружен и изъят сверток из изоленты черного цвета. Внутри пакета был прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Проведенное экспертами исследование показало, что в пакете производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 0,40 грамм. Со слов молодого человека наркотическое средство он обнаружил под деревом, возле автомобильной эстакады гаражного кооператива на улице Ливенской. Наркотики он якобы решил оставить себе для личного употребления без цели сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. За незаконное приобретение и хранения наркотиков в значительном размере ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо серьезный штраф.

 

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Опубликовано 11 Апр 2017 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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